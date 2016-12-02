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"القومى للمرأة": حملة "التاء المربوطة" تخطت 31 مليون متابع بمصر

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"القومى للمرأة": حملة "التاء المربوطة" تخطت 31 مليون متابع بمصر "القومى للمرأة": حملة "التاء المربوطة" تخطت 31 مليون متابع بمصر

>كتب محمود راغب

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن حملة التاء المربوطة تخطت 31 مليون متابع فى .

 

وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة، فى بيان لها، أن أغنية "نور" للفنان زاب ثروت والفنانة أمينة خليل التى تم إنتاجها مؤخراً، تحت قيادة المجلس القومى للمرأة وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة اليابان بالقاهرة، حققت نجاحا كبيرا وتعدى متابعيها 5.5 مليون مشاهد، منذ بدء عرضها على مواقع التواصل الاجتماعى، لتحتل المركز الأول للفيديوهات الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب مصر، وأكثر من 2 مليون ريتش على موقع التواصل بالمجلس.

 

وأشارت مرسى، إلى أن المرأة المصرية قوية وقادرة على العمل فى مختلف المجالات، مؤكدة أن رسالة الأغنية هدفها تغيير الصور النمطية عن المرأة العاملة وأن يكون التفكير دائما فى المرأة كالرجل عند اختيار الوظائف والمناصب، موضحة أن السيدات أثبتن نجاحهن فى مختلف المجالات ومختلف الوظائف.

 

وتأتى الأغنية ضمن حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.


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