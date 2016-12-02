حبس سائق وخادمة بتهمة سرقة سيدة عجوز بمصر الجديدة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد يوسف بحبس خادمة وسائق 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة سيدة مسنة.

كان رجال مباحث القاهرة، تمكنوا من كشف واقعة سرقة شقة والدى صاحب شركة، حيث تبين أن الخادمة وراء سرقة 270 ألف جنيه، و1600 دولار، و3 ساعات إحداها ذهب، كما تبين أن سائقهما وراء سرقة خاتم ألماس، فتم ضبط المتهمين وإعادة المسروقات، وإحالتهما إلى النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى المقدم سمير مجدى رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من "مجدى ع ر" 56 سنة صاحب شركة، بأنه أثناء تردده على الشقة سكن والديه المسنين الكائنة بذات العقار سكنه، اكتشف سرقة مبلغ 270 ألف جنيه، و1600 دولار، وعملات نقدية قديمة، و3 ساعات يد إحداها ذهبية، وخاتم ألماس عيار 21، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

انتقل الرائد محمد مصطفى معاون مباحث قسم مصر الجديدة، وتبين من خلال المعاينة سلامة منافذ الشقة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب واقعة سرقة المبالغ المالية والعملات القديمة وساعات اليد، "نهلة ه م" 28 سنة خادمة طرف المبلغ.

كما تبين من التحريات أن وراء ارتكاب واقعة سرقة خاتم ألماس "عادل ث ب" 24 سنة سائق لدى المبلغ، وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، وتمكن الرائد محمد مصطفى، من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب المغافلة، مستغلين كبر سن والدى المبلغ.

كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات، وبعرضها على المبلغ تعرف عليها واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.