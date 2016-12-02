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رئيس الضواحى ببورسعيد يتعهد بإعلان أسماء المستحقين بـ"مشروع القابوطى"

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رئيس الضواحى ببورسعيد يتعهد بإعلان أسماء المستحقين بـ"مشروع القابوطى" رئيس الضواحى ببورسعيد يتعهد بإعلان أسماء المستحقين بـ"مشروع القابوطى"

>بورسعيد – محمد فرج

أكد السعيد رخا رئيس حى الضواحى ببورسعيد، لـ"اليوم السابع" أنه التقى ببعض أهالى القابوطى المتضررين بعدم الإعلان عن أسماء المستحقين، بمشروع التطوير من خلال قرعة علنية، لافتا بأنه تعهد من خلال لقائه أمس مع الأسر المتضررة بانهاء أعمال اللجنة التى تباشر عملها لفحص الحالات المستحقة وإستبعاد من لم تنطبق عليه شروط التطوير لتحقيق العدالة الإجماعية للفئات المستحقة للإعلان عن الأسماء خلال 7 أيام.

 

وقال رخا أن اللجنة سوف تواصل فحص كافة الملفات من خلال الحاسب الألى، حتى يتسنى لها إستبعاد كل من حصل على وحدة سكنية، من أدارة التسكين بالمحافظة.

 

وأضاف رخا أن اللجنة سوف تستبعد من خلال المستندات المدرجة بإدارة الأملاك بالمحافظة، كل من حصل على قطعة أرض، مع إستبعاد أيضا الزوج والزوجة من غير أبناء أهالى القابوطى.

 

فيما أكد رخا، بأنه  سوف تستبعد الحالات التى لم يمض عليها أكثر من 10 سنوات بعشش القابوطى، وليس لديهم أولاد بالمدارس، حتى لا يضار مواطن له أحقية فعلية و بعيدا عن أية محاولات للحصول على وحدة سكنية بدون وجه حق.


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