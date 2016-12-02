أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

دجلة يحرم الإسماعيلى من الراحة

Google+ Print
دجلة يحرم الإسماعيلى من الراحة دجلة يحرم الإسماعيلى من الراحة

>كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

رفض الجهاز الفني للإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية اليوم الجمعة بعد الانتهاء من مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى العام بسبب ضيق الوقت، ومن أجل مواصلة الاستعداد لمواجهة وادى دجلة يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة عشر من عمر المسابقة.

ويسعى الدراويش للاستعداد جيدا للمواجهة الصعبة والمرتقبة أمام دجلة والتي يسعي خلالها الدراويش لتحقيق الفوز وتحسين مركزه بجدول الدورى.

كان الاسماعيلي قد تعادل مع المقاولون بهدفين لكل فريق في اللقاء الذى اقيم بينهما مساء امس الخميس .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365