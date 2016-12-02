دجلة يحرم الإسماعيلى من الراحة

كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

رفض الجهاز الفني للإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية اليوم الجمعة بعد الانتهاء من مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى العام بسبب ضيق الوقت، ومن أجل مواصلة الاستعداد لمواجهة وادى دجلة يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة عشر من عمر المسابقة.

ويسعى الدراويش للاستعداد جيدا للمواجهة الصعبة والمرتقبة أمام دجلة والتي يسعي خلالها الدراويش لتحقيق الفوز وتحسين مركزه بجدول الدورى.

كان الاسماعيلي قد تعادل مع المقاولون بهدفين لكل فريق في اللقاء الذى اقيم بينهما مساء امس الخميس .