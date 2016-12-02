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ضبط 672 قطعة غيار سيارات مغشوشة بمحل غير مرخص بالقاهرة

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ضبط 672 قطعة غيار سيارات مغشوشة بمحل غير مرخص بالقاهرة ضبط 672 قطعة غيار سيارات مغشوشة بمحل غير مرخص بالقاهرة

>كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث بالقاهرة، من ضبط 672 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر ومغشوشة داخل محل غير مرخص بمنطقة عين شمس، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالقاهرة تفيد قيام صاحب محل غير مرخص لتجارة قطع غيار السيارات، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من قطع غيار السيارات المقلدة لكبرى الماركات ذات المنشأ الأجنبى، الخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر" لطرحها للبيع.

وتمكن رجال المباحث من ضبط مدير المحل وبحوزته 672 قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة العلامات التجارية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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