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سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 2/12/2016 بالمصنعية

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سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 2/12/2016 بالمصنعية سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 2/12/2016 بالمصنعية

اليوم في ، حيث متابعة لآخر الذهب قي محلات الصاغة وأسواق تداول الذهب اليوم الجمعة 2-12-2016، حيث انخفضت أسعار الذهب في محلات الصاغة أربعة  جنيهات دفعة واحدة، جاء ذلك الانخفاض نتيجة انخفاض أوقية الذهب العالمي إلى 1167 دولار.

الجدير بالذكر أن أحد أعضاء اللجنة النقدية في الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد صرح أن سعر الفائدة الأمريكية سيرتفع في شهر ديسمبر الجاري، وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة، استقرارا في الأيام الماضية، هذا ويعاني سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة من التغير الدائم، حيث ترتبط أسعار الذهب اليوم في مصر بعلاقة وثيقة بين سعر الذهب اليوم وقيمة الأوقية العالمية، وكذلك أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء.

ونتيجة للركود الشديد الذي تعاني منه حركة البيع والشراء في الصاغة ، ظهر عيار 14 الجديد، إلا أنه لم يحقق المطلوب، وصرح مدير مصلحة الدمغة والموازين العميد محمد حنفي، أن الركود الشديد في حركة البيع ومعدلات الإنتاج  بشدة هذه الأيام و، أدى إنتاج عيار جديد هو عيار 14، وهو يتميز بالأشكال الجديدة والمتنوعة.
سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 2/12/2016

واصلت أسعار الذهب في مصر تغيراتها في سوق الذهب ومحلات الصاغة، وهدأت حركة البيع والشراء هذه الأيام بسبب الارتفاع المستمر في الدولار، ويأمل المواطنون بعودة النشاط في محلات الصاغة مرة أخرى، وتوجد حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر بسبب ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

        سعر الذهب عيار 18: 496 جنيه.
        سعر الذهب عيار 21: 580 جنيه.
        سعر الذهب عيار 24: 663 جنيه.
        سعر الجنيه الذهب: 4640 جنيه.
        سعر أوقية الذهب: 1167 دولار.

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