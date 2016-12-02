المنظمة الدولية للهجرة: تأسيس 43 منتدى للشرطة المجتمعية بالعراق

بغداد أ ش أ

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة ، إنه تم تأسيس أكثر من 30 منتدى للشرطة المجتمعية فى العراق حتى نهاية نوفمبر الماضى من خلال برنامج الشرطة المجتمعية للمنظمة والذى يهدف إلى تسهيل التواصل والتعاون بين أفراد المجتمع وسلطات تطبيق القانون.. وأشارت إلى أن الشرطة المحلية بالعراق قامت بصورة مستقلة بإنشاء 13 منتدى إضافيا، مما يرفع العدد الكلى إلى 43 منتدى للشرطة المجتمعية فى أرجاء العراق.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى العراق توماس فايس ، فى تصريح صحفى الخميس ، إن برنامج الشرطة المجتمعية للمنظمة الدولية للهجرة يستهدف فى جمع العراقيين النازحين وأعضاء المجتمع المضيف وضباط الشرطة معاً لتعزيز التواصل وحل القضايا المتعلقة بالمجتمع وتحسين الامن من خلال التعاون ومشاركة المعلومات .

وأشار إلى أنه دعم وزارة الخارجية الألمانية كان أساسيا فى برنامج الشرطة المجتمعية وتحقيق هذا الانجاز بتأسيس 43 منتدى فى أنحاء العراق.

وأضاف: من خلال برنامج الشرطة المجتمعية أجرت المنظمة الدولية للهجرة 20 تدريباً وحملات توعية وخمس ورش عمل للوصول الى أكثر 1100 ضابط شرطة وأعضاء من المجتمع وسلطة تطبيق القانون والمجتع المدنى وممثلى عن القضاء، ومن المخطط أن تجرى الدورات التدريبية وورش العمل القادمة اعتبارا من بداية ديسمبر الجاري.

وتوقعت المنظمة الدولية للهجرة، تأسيس أربع منتديات إضافية للشرطة المجتمعية مع نهاية العام الجارى إحداها فى الرمادى مركز محافظة الأنبار واثنتان فى ناحية "القيارة" جنوب الموصل فى محافظة نينوى ورابعة فى قضاء الخالص فى محافظة ديالى شمال شرقى العراق .