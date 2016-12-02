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"الطب البيطرى" تعليقا على إحالة ذابح أنثى جاموس للجنايات: القوانين تجرم ذلك

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"الطب البيطرى" تعليقا على إحالة ذابح أنثى جاموس للجنايات: القوانين تجرم ذلك "الطب البيطرى" تعليقا على إحالة ذابح أنثى جاموس للجنايات: القوانين تجرم ذلك

>البحر الأحمر - عماد عرفة.

قال الدكتور محمود إبراهيم مدير مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر، أن واقعة إحالة جزار ذبح انثى جاموس بمدينة القصير للجنايات، كان أصل الواقعة لها منذ 8 أشهر تقريبا عندما قام صاحب مزرعة وجزار فى القصير بذبح جاموس أنثى صغيرة فى السن بعد تعرضها للإعياء.

 

واضاف مدير الطب البيطرى لـ "اليوم السابع" أن عدة قوانين وقرارات تجرم ذبح إناث الجاموس حفاظا على الثروة الحيوانية إلا أن فى تلك الواقعة لم يبلغ للجزار عن أعياء أنثى الجاموس وقام بذبحها خوفا من ذبحها وخطأه ان لم يبلغ عن قيامه بذبحها لإعيائها .

 

وأوضح مدير الطب البيطرى أن هناك قانون يمنع ذبح الإناث من الجاموس دون السن القانونى وكذلك قرارات وزارية تمنع ذلك .

 

واشار مدير الطب البيطرى إلى ان فى ذلك الحالة التى تعرضت فيها انثى الجاموس للاعياء كان لابد على صاحبها اخطار الطب البيطرى بذبحها وهناك ما يسمح بذبح الماشية فى حالة اخطار الطب البيطرى واجراء الكشف عليها .

 

وأوضح الدكتور محمود ابراهيم مدير الطب البيطرى ان تلك الواقعة اول الوقائع الخاصة بذبح الماشية التى تحال لمحكمة الجنايات مؤكدا ان فى توقيت الواقعة تم تحرير محضر ذبح لصاحبها وتم ايفاد لجنة فنية لمعاينتها .

 

وتبين من التقرير الفنى الذى اعدته لجنة من الطب البيطرى  لبيان نوع الماشية تبين صلاحية لحمها وعدم وجود اى امراض به وانها صالحة تماما وتم بيعها فى المزاد بعد اخطار .

 


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مصر 365

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