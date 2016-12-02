طبيبة أسترالية: أعراض سرطان المبيض تتشابه مع مشاكل صحية أخرى فى النساء

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أكدت الطبيبة الأسترالية جين هيل الرئيس التنفيذي للمنظمة الوطنية لسرطان المبيض بأستراليا أنه من الصعب معرفة أعراض سرطان المبيض وتشخيصه مبكرا لأنها تتشابه كثيرا مع ما تمر به معظم النساء من مشاكل صحية بين الحين والآخر.

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية "أيه بي سى" عن هيل قولها إن هناك أعراضا مبكرة تغفل عنها العديد من النساء وتعتبرها عوارض صحية تعاني منها من وقت لآخر، وقد تظهر في صورة مشاكل صحية عادية أقل خطورة وأكثر شيوعا، موضحة أن أعراض هذا المرض اللعين تخفى نفسها داخل جسم المرأة، ولذا ربما يكون من الصعب اكتشاف وتحديد العلامات المبكرة للمرض، مما يعنى أن سرطان المبيض غالبا ما يتقدم وينتشر لأجزاء أخرى من الجسم بمجرد تشخيصه.

وأشارت هيل بأنه أظهرت الأبحاث التى أجريت في أستراليا، بأن العديد من النساء اللاتى تم تشخيصهن بسرطان المبيض كن يعانين من بعض الأعراض التالية، آلام مستمرة في الحوض أو البطن، وانتفاخ البطن وزيادة الحاجة للتبول وتكرار التبول أو سلس البول وأخيرا صعوبة فى تناول الطعام أو الشعور بالشبع بعد تناول كمية صغيرة من الطعام، مشيرة بأنه إذا لاحظت المرأة أيا من هذه الأعراض وعانت منها عدة مرات خلال فترة أربعة أسابيع، فعليها التوجه للطبيب.

كما نوهت هيل، إلى أن هناك أعراض أخرى منها زيادة الوزن أو فقدانه بدون سبب واضح بالإضافة إلى النزيف بين الدورات الشهرية أو بعد انقطاع الطمث إلى جانب الآم في الظهر وعسر الهضم أو الغثيان والتعب المفرط والتغير فى عادات الإخراج.

وأكدت الطبيبة أنه من المهم مراعاة أن معظم النساء اللائي يعانين من هذه الأعراض قد لا يعانين من سرطان المبيض، وأن الطبيب هو من يحدد أولا أكثر الأسباب شيوعا لهذه الأعراض ولكن إذا لم يكن هناك سبب واضح لهذه الأعراض، فإنه يحتاج الطبيب إلى النظر فى إمكانية الإصابة بسرطان المبيض.