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ضبط سيارة محملة بـ"طن سكر" يقودها طالب بسوهاج والنيابة تقرر حبسه 4 أيام

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ضبط سيارة محملة بـ"طن سكر" يقودها طالب بسوهاج والنيابة تقرر حبسه 4 أيام ضبط سيارة محملة بـ"طن سكر" يقودها طالب بسوهاج والنيابة تقرر حبسه 4 أيام

>سوهاج - محمود مقبول

تمكن الملازم أول يسرى على عبد الله ضابط تأمين الطرق والمعين خدمة كمين الكوامل الصحراوى من ضبط سيارة محملة بطن سكر يقودها طالب .

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطرق يفيد بضبط سيارة على الطريق الصحراوى الغربى محملة بكمية من السكر.

 

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية من تمكن الضابط المذكور من ضبط السيارة رقم 6497 ى ب ج قيادة أحمد.ف.ف.ا 19 سنة طالب ويقيم القيسارية دائرة قسم أول "أسيوط" بدائرة مركز المنشأة محملة بـــــــ"20" شيكارة سكر زنة الواحدة 50 كيلو جراما بإجمالى طن .

 

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات بديوان المركز، بسؤاله قرر قيامه بنقل الحمولة من مدينة جرجا إلى محافظة أسيوط لأحد مصانع الحلويات وعدم حملة الفواتير كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 15292 جنح المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة قررت، حبس المتهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، وتكليف مفتشى لبيان عما إذا كانت السلعة مدعمه من عدمه.


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