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حبس عاطل قتل ربة منزل وسرق مصوغاتها الذهبية بالعمرانية

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حبس عاطل قتل ربة منزل وسرق مصوغاتها الذهبية بالعمرانية حبس عاطل قتل ربة منزل وسرق مصوغاتها الذهبية بالعمرانية

>كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار عبد الرحمن الجرف، بحبس "ر.أ" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل "أمال.م" ربة منزل وسرقة مصوغاتها الذهبية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت التحريات قد كشفت أن المتهم بارتكاب الجريمة يدعى "ر.ا" عاطل، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لسرقة المجنى عليها وأرشد عن المسروقات، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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