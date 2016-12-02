اليوم.. انطلاق دورى الطائرة الممتاز

كتبت ندى مجاهد

ينطلق اليوم الجمعة، منافسات الدور الأول التمهيدى بدورى الكرة الطائرة الممتاز للموسم الجديد 2016 / 2017 و ذلك بمشاركة 24 فريقا مقسمين على 4 مجموعات ، على ملاعب الأندية .

وتشهد الجولة الأول بالمجموعة الأول مباريات بين كل من، طلائع الجيش مع الإعلاميين و بتروجت مع النصر و الزهور مع هليوبوليس .

فيما يتنافس ضمن المجموعة الثانية ، الأهلى مع طنطا و الشرقية للدخان مع هليوليدو و القاهرة مع الشمس ، فيما ستنافس ضمن المجموعة الثالثة كلا من ، الزمالك مع الحوار و سبورتنج مع بنها و هيئة قناة السويس مع ألعاب دمنهور .

بينما تشهد المجموعة الأول مواجهات بين كلا من ، سموحة مع 6 أكتوبر و الطيران مع الداخلية و الترسانة مع الإتحاد السكندرى ، حيث يشهد الدور الأول 5 جولات تقام كل يومى إثنين و جمعة من كل أسبوع على أن يختتم الدور الأول يوم 16 ديسمبر الجارى .

كما تم تحديد يوم 19 ديسمبر الجارى موعدا لإنطلاق الدور الثانى التمهيدى بواقع 5 جولات ايضا ، على ان يختتم يوم 2 يناير المقبل .