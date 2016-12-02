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الإسماعيلى يجهز ودية لاختبار النيجيرى "سالمون"

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الإسماعيلى يجهز ودية لاختبار النيجيرى "سالمون" الإسماعيلى يجهز ودية لاختبار النيجيرى "سالمون"

>كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

يبحث الجهاز الفني للإسماعيلى خوض مباراة ودية أمام فرق المظاليم أو فريق الأمل بالنادي من أجل اختبار النيجيري سالمون الذي يخضع للاختبار في صفوف الدراويش من أجل الحكم عليه جيدا تحسبا للتعاقد معه حال اجتياز الاختبارات الفنية بنجاح، لحل أزمة العقم التهديفي التي يعاني منها الدراويش منذ بداية الموسم.

التفكير في رحيل شريف حازم وتجميده دفع الجهاز الفني للتفكير في التعاقد مع مدافع خلال انتقالات الشتاء بعدما كان الملف قد تم تأجيله لنهاية الموسم مع التركيز في التعاقد مع مهاجمين فقط في يناير القادم.


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