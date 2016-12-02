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كرة السلة ينظم معسكرات داخلية استعدادا للبطولات الدولية

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كرة السلة ينظم معسكرات داخلية استعدادا للبطولات الدولية كرة السلة ينظم معسكرات داخلية استعدادا للبطولات الدولية

>ياسمين يحيى

قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة تنظيم معسكرات داخلية للمنتخبات المختلفة فى إطار الاستعداد للبطولات الدولية التى يتم المشاركة بها خلال الفترة المقبلة.

القاهرة تستضيف معسكرات منتخبات كرة السلة 

حدد مسئولو اتحاد كرة السلة إقامة معسكر بالقاهرة فى الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر الجارى،  لمنتخب الرجال بقيادة الإسبانى أنطونيو أورينجا، فى إطار استعداد للمشاركة فى البطولة العربية نهاية الشهر الجارى، بالإضافة إلى  تصفيات المنطقة الخامسة الافريقية التى تستضيفها خلال فبراير القادم  رجال وسيدات ، بينما يدخل منتخب الشباب تحت 19 سنة معسكر فى الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر حيث يستعد للمشاركة ببطولة كأس العالم للشباب بالقاهرة يوليو 2017 .

أزمة الدولار تلغى المعسكرات الخارجية لكرة السلة 

يأتى قرار اتحاد كرة السلة بإقامة معسكرات داخلية تنفيذا لقرار وزارة الرياضة بإلغاء المعسكرات الخارجية فى ظل أزمة العملة الصعبة خاصة الدولار ، والتى تسببت فى إلغاء مشاركة عدة منتخبات فى بطولات خارجية .

 

يذكر أن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة حاول إيجاد حلول لأزمة الدولار بإلغاء التعاقد مع مدربين أجانب ، أو إقامة معسكرات خارجية ، مع المشاركة فى البطولات الهامة فقط ، على أن يتم استقدام بطولات تقام بمصر لزيادة الدخل القومى .

 


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