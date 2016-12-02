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بالفيديو: وائل كفوري يغني في بيته مع الأصدقاء

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الخميس 01-12-2016 21:08

نشر الفنان وائل كفوري مقطع قصير عبر حسابه الرسمي على موقع "فايبسوك" وهو يغني "هلأ تا فقتي" خلال سهرة خاصة في بيته.

كما نشر الشاعر حبيب أبو أنطون الذي كان متواجداً في السهرة مقطع الفيديو نفسه، وبدا في الفيديو النائب هادي حبيش وعقيلته سينتيا وبعض أصدقاء كفوري.

وعلق أبو أنطون على الفيديو بالتالي: "وائل كفوري يغني هلأ تا فقتي لأوّل مرة Live من منزله ليلة أمس !".

وائل كفوري كان قد طرح أغنية "هلأ تا فقتي" في الفترة الاخيرة وهي من كلمات منير بو عساف وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.

من ناحية أخرى، يطل وائل كفوري أسبوعياً، كعضو لجنة تحكيم، عبر شاشة " MBC" في برنامج "أراب أيدول" إلى جانب نانسي عجرم وأحلام وحسن الشافعي.

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سيدتي

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