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ماجد المهندس أفضل مطرب عربي

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الخميس 01-12-2016 21:14

حصل الفنان ماجد المهندس على جائزة أفضل مطرب عربي ضمن فعاليات مهرجان جائزة "بك ابل ميوزك اوردز".

المهندس الذي استحق هذه الجائزة من خلال ما قدمه خلال موسم 2016، قدم شكره وامتنانه للجمهور الذي سانده وصوت له من خلال موقع الجائزة، وكذلك فريق عمله وشركة "روتانا" الشركة المنتجة لألبوماته وحفلاته الغنائية.

يذكر أن الفنان ماجد المهندس سيكون حاضراً في دبي للمشاركة في حفلات العيد الوطني الإماراتي، ثم سينتقل إلى الدوحة للمشاركة بحفل فني كبير ضمن احتفالات العيد الوطني لدولة قطر في تاريخ 18/12/2016 قبل أن يعود إلى دبي لإحياء حفل رأس السنة في فندق "الانتركونتيننتال فيستفال سيتي" في أضخم حفلات رأس السنة الميلادية، بمشاركة الفنانة عبدالوهاب والفنان فارس كرم، وتنظيم شركة "روتانا".

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سيدتي

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