بالفيديو.. درة: هذه شروطي لتقديم أدوار الدعارة والمثلية الجنسية

وضعت النجمة التونسية درة شرطاً أساسياً لتجسيد دور العاهرة أو السيدة مثلية الجنس بالأعمال الدرامية، وهو أن يكون العمل مميزاً وألا يقدمها "بصورة رخيصة". وجددت اعتزازها بدور العاهرة في مسلسل "سجن النسا"، والذي قدمت فيه شخصية "دلال"، لأنه دور قدم رسالة في مسلسل مهم، وبدون مبالغة في الإغراء أو خدش للحياء.

درة خضعت لـ "فحص شامل" مع الإعلامية راغدة شلهوب وأكدت أنها لا تمانع بتقديم أي شخصية ولو كانت غير سوية لأن كل هذه الشخصيات موجودة بالفعل في المجتمع، وتقديمها يعد متعة لأي ممثل لأنه يتضمن أبعاداً نفسية تحتاج لقدرات فنية عالية، ولكن الفيصل ألا يتم انتاج وتقديم العمل الدرامي بطريقة رخيصة ومبتذلة، وان يكون النص والإخراج والانتاج وفريق العمل على غرار طاقم مسلسل "سجن النساء".

درة أبدت رأيها بكل نجوم الفن التونسي، ووصفت هند صبري بالنجمة الناجحة والمثقفة وصاحبة اختيارات صائبة، ووصفت ظافر العابدين بأنه "زي القمر"، وأطلقت على صابر الرباعي وصف "الفنان" ونفت معرفتها بالممثلة سناء يوسف ثم قالت إن بدايتها بتونس كانت مبشرة، وقالت أن لطيفة "النجمة التونسية الأولى" التي تألقت وانتشرت بمصر ووصفتها باختصار بأنها "بنت بلادي".

وألمحت درة لعدم ارتباطها بمصري قائلة: "الرجل التونسي صريح وواضح أكثر من المصري.. الشباب في مصر بيلف ويدور"، وأضافت: "حبي لمصر كبير جداً ولا يوصف، ولكنني أحب الإنسان الأكثر صدقًا وصراحة".

وتابعت مؤكدة أن لديها رغبة ملحّة بالزواج وإنجاب أطفال ولكنها مرعوبة من الفشل، مشيرة إلى أنها كانت لديها مواصفات صعبة بشريك حياتها سابقاً ولكنها الآن متساهلة أكثر ولا تحتاج إلا الراحة النفسية.

درة لا تمانع بتقديم دور عاهرة بهذه الشروط

