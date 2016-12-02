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كيم كرداشيان تتفرّغ لزوجها وتمنع طفليها من زيارته

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الخميس 01-12-2016 21:00

منعت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان Kim Kardashian طفليها نورث وساينت من زيارة والدهما النجم كانيي ويست Kanye West في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في مدينة لوس أنجلوس.

وقد ذكرت وسائل إعلام عالمية أنّ النجمة البالغة من العمر 36 عاماً، منعت طفليها من زيارة والدهما خوفًا عليهما من التعرض لصدمة عصبية فور رؤيتهما له في هذه الحالة النفسية السيئة.

وفي سياق منفصل، أعلنت بدورها إلغاء كافة ارتباطاتها الفنية للبقاء بجوار زوجها خاصة بعد أن بدأت حالته تتدهور.

وتقضي كيم كلّ يومها بجوار زوجها، حيث أنها قلقة للغاية عليه، إذ إنه يتصرف بريبة تجاه من حوله ويرفض في كثير من الأحيان أن يفحصه الأطباء ويرفض تناول الطعام إلا من يدها.

وكان من المفترض أن يخرج كانيي يوم 28 نوفمبر من المستشفى، إلا أنّ مصادر قريبة من العائلة أكدت أن هذه الفرضية مستبعدة، حيث إنه يبدو بعيدا عن التماثل للشفاء من اكتئابه الشديد.

يشار إلى أن كانيي ويست نقل إلى المستشفى منذ حوالي أسبوعين للخضوع لتقييم نفسي، بسبب حركاته الغريبة التي دفعت بجمهوره والمحللين إلى التشكيك في سلامته العقلية.

 

بالصور: كيم كارداشيان تتخلى عن السجادة الحمراء لمساندة زوجها كانيي ويست

 

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