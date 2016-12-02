خالد الفيصل يوجّه القطاعات الحكومية بتسهيل الخدمات للمراجعين

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الجهات الحكومية في المنطقة كافة، بوضع آلية واضحة لمراجعي تلك القطاعات بما يضمن سهولة حصولهم على الخدمات التي تقدمها كل جهة، مُشدداً على ضرورة تعزيز دور الرقابة والمتابعة الداخلية في كل قطاع.

جاء ذلك في برقية وجهها سموه لجميع القطاعات الحكومية بالمنطقة تضمّنت أهمية وضع آلية واضحة وسهلة لتقديم الخدمات لمراجعي الأجهزة الحكومية في المنطقة بما يكفل عدم دفع المراجع لاتباع طرق غير نظامية للحصول على الخدمات، وأن تكون الخدمات ميسّرة وسهلة كون ذلك حقٌ لكل مراجع.

وشدّدت توجيهات سمو أمير منطقة مكة المكرمة على ضرورة العمل بمبدأ سياسة الباب المفتوح من قِبل مديري الجهات الحكومية، وحل قضايا المراجعين وإنجاز معاملاتهم، وبضرورة تعزيز دور الرقابة والمتابعة الداخلية في كافة الجهات الحكومية، وتفعيل دورها في القيام بالمهام المُسندة إليها، مع الأخذ في الاعتبار تحديث وسائل وأساليب الرقابة، بما يُحقق أعلى مستويات النزاهة والأمانة والكفاءة.

من جهة اخرى تسّلم الأمير خالد الفيصل، التقرير السنوي لمنجزات وأنشطة حرس الحدود الميدانية لعام1437هــ.

وثمن أمير منطقة مكة المكرمة الجهود التي يبذلها رجال الأمن بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، للحفاظ على أمن الوطن وحماية مكتسباته ، مؤكداً أنهم - بعد الله - حصن منيع ضد من يحاول المساس بأمن وأمان المملكة. وتضمّن التقرير الذي سلّمه لسمو أمير المنطقة مؤخرا، قائد حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة اللواء طلال الشمراني، إحصاءات عن المضبوطات من التهريب والمهربين والتسلل والمتسللين، إضافة لإجراءات والاحتياطات الأمنية التي تم اتخاذها للتصدي للمخالفات ولعمليات التسلل والتهريب، وبحسب التقرير فقد بلغ عدد وقوعات التهريب التي تم ضبطها خلال العام1437هـ 9069 واقعة، فيما تم القبض على 5795 مهربا. وأبان التقرير أنه تم ضبط 5663 مهربا في مختلف مناطق المملكة، فيما تم القبض على 4120 متسللا إلى داخل المملكة و468 إلى الخارج. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الدورات المعقودة بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بلغت نحو 85 دورة أسهمت في تخريج نحو 4006 ضباط وفرد.