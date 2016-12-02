مشاري بن سعود يشدد على مضاعفة الجهود لخدمة أهالي الباحة وتحقيق الرفاهية لهم

شدد صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة، على جميع أعضاء مجلس المنطقة ومديري الإدارات الحكومية بأهمية مضاعفة الجهود لكل ما من شأنه ‏خدمة المنطقة وأهلها وتحقيق الراحة والرفاهية لهم في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- من اهتمام ورعاية بالمواطن في مختلف المجالات. وحث سموه خلال ترؤسه الجلسة الخامسة من جلسات المجلس في دورته الثالثة والختامية للعام الحالي 1437 - 1438 هـ، التي عقدت بمقر قاعة الاجتماعات الكبرى بالإمارة، جميع الأعضاء على ضرورة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس والرفع بما يتم اتخاذه حيال تنفيذها، متمنياً سموه أن تحقق تلك القرارات الأهداف المنشودة منها لخدمة المنطقة.

وصدر عن مجلس المنطقة حزمة من القرارات والتوصيات حيال العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ حيث قرر المجلس فيما يخص الإعلام، مخاطبة وزير الثقافة والإعلام بتدعيم فرع الوزارة بالمنطقة بما يحتاجه من كوادر بشرية حتى يقوم الفرع بعملة على الوجه المطلوب، ودعم فرع هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمنطقة بالإمكانيات الفنية والبشرية، والتأكيد على الإدارات الحكومية بتعيين متحدث إعلامي لكل إدارة.

كما أقـر المجلس تشكيل مجلس للإعلام بالمنطقة، والموافقة على عقد اجتماع ربع سنوي لاستعراض الملف الصحفي، وأوصى المجلس فرع وزارة الثقافة والإعلام بالمنطقة دراسة إيجاد خطة إعلامية للمنطقة تتوافق مع برنامج التحول الوطني، ودراسة إحداث فرع للجنة الإعلامية المركزية بالمنطقة خاصة.

وفيما يخص برنامج التحول الوطني وجه المجلس مديري الإدارات الخدمية بتنفيذ ما يصدر من قرارات وتوصيات عن المجلس وإحاطته في الدورة القادمة عما اتخذ حيال ذلك على دورات مجلس المنطقة خلال العام المالي الحالي، والتأكيد على متابعة موضوع برنامج التحول الوطني مع مراجعهم وما يمكن عمله للمنطقة في ذلك على ضــــوء ما قرره مجلس المنطقة مسبقاً وإحاطة مجلس المنطقة في الدورة القادمة.