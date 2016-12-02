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«العمل» و«هدف» يدعمان فرص توظيف ذوي الإعاقة

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شاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ممثلا ببرنامج توظيف ذوي الإعاقة "توافق" وشركة "تكامل" القابضة في ملتقى دور المنشآت في توظيف الأشخاص ذوي الاعاقة، الذي نظمته "قادرون" لأصحاب الأعمال والإعاقة أمس الأول، في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة.

وتناول الملتقى التشريعات الداعمة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل ونظام رعايتهم في المملكة، بالتركيز على توظيف ذوي الإعاقة في الأعمال التي تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم لإعطائهم الفرصة للكشف عن قدراتهم الذاتية، ولتمكينهم من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع أدائهم أثناء في العمل عن طريق التدريب.

وناقشت الجهات المشاركة في الملتقى جدوى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وعناصر بيئة العمل المساندة لهم، بالإضافة إلى أهمية حصر الوظائف وبرامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية وبرنامج العمل عن بعد، كما تم خلال اللقاء استلام نماذج حصر الوظائف من المنشآت للأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشة مهارات البحث عن عمل والمقابلات الشخصية للفئة المستهدفة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستهدف الملتقى أصحاب الأعمال وممثلي منشآت القطاع الخاص من إدارات الموارد البشرية والتوظيف والتوطين، بهدف حصر الوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة لدى المنشآت الحاضرة، والتشجيع على عرض وظائف عمل عن بعد للأشخاص ذوي الاعاقة، والتوعية بعناصر بيئة العمل المساندة لهم.

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