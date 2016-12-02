فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد مشروعه لإنشاء 300 وحدة سكنية للاجئين اليمنيين في جيبوتي

تفقد فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في جيبوتي سير أعمال الشركة المكلفة ببناء 300 وحدة سكنية ومسجد ومدرسة تخدم 1800 لاجئ يمني، حيث وقع المركز في وقت سابق عقد إنشاء الوحدات السكنية مع إحدى الشركات المتخصصة، كما تابع وصول الشحنة الأولى من الوحدات السكنية من نوع ألواح "كمبوزيت" إلى ميناء جيبوتي، كما تم توقيع اعتماد مخطط توزيع الوحدات السكنية.

واجتمع الفريق خلال الزيارة مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله الداوود الذي أبدى استعداد السفارة تسخير كافة التسهيلات اللازمة خاصة ما يتعلق بمشروع الوحدات السكنية للأشقاء اليمنيين في أوبخ، والتقى الفريق مسؤولي محافظة أوبخ لمناقشة العقبات التي تواجه إنشاء الوحدات، ثم قاموا بزيارة لمكتب الاونارس ومفوضية شؤون اللاجئين للتنسيق معهم فيما يخص المشروع فيما ستستمر الزيارات والمراقبة للمشروع طيلة فترة التنفيذ.

وتأتي هذه الزيارات بتوجيه من المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة للوقوف على البرامج التي يمولها المركز في جيبوتي، بغية تنفيذ تلك البرامج على أكمل وجه ولكي تحقق الهدف المنشود منها.