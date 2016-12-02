حمد الروقي إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الأول الأربعاء الشيخ حمد بن نوار بن موطان الروقي عن عمر يناهز 88 عاماً.
والفقيد من الجنود الذين شاركوا مع الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في حرب الوديعة، وتمت الصلاة عليه في جامع الراجحي بالرياض.
ويتقبل العزاء بمنزل أخيه الشيخ عبدالله بن نوار بن موطان، في حي النرجس شمال مدينة الرياض، أو على هاتف أبنائه: تركي0563399337
صالح: 0577666666، عبدالمجيد: 0566725725،
نايف: 054212182.
"الرياض" تتقدم لأبناء وذوي الفقيد بخالص العزاء وصادق المواساة سائلين الله له المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته.
(انا لله وإنّا إليه راجعون)