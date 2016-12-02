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حمد الروقي إلى رحمة الله

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انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الأول الأربعاء الشيخ حمد بن نوار بن موطان الروقي عن عمر يناهز 88 عاماً.

والفقيد من الجنود الذين شاركوا مع الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في حرب الوديعة، وتمت الصلاة عليه في جامع الراجحي بالرياض.

ويتقبل العزاء بمنزل أخيه الشيخ عبدالله بن نوار بن موطان، في حي النرجس شمال مدينة الرياض، أو على هاتف أبنائه: تركي0563399337

صالح: 0577666666، عبدالمجيد: 0566725725،

نايف: 054212182.

"الرياض" تتقدم لأبناء وذوي الفقيد بخالص العزاء وصادق المواساة سائلين الله له المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته.

(انا لله وإنّا إليه راجعون)

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