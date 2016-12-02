شرطة الرياض تضبط أربعة أثيوبيين قتلوا مقيماً

أدوات استخدمها الجناة ضد ضحاياهم

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على أربعة أثيوبيين إثر تورطهم في قتل مقيم هندي وإصابة اثنين آخرين "يمني وهندي".

صرح بذلك الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، مشيراً إلى أنه في حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 18/2/1438هـ، ورد لمركز شرطة الصحافة بلاغ أحد المواطنين عن تعرض مكفوليه هنديي الجنسية للاعتداء، حيث وجدا ملقيين على الأرض في غرفة بمنزله الذي تحت الإنشاء شمال العاصمة الرياض، وقد تعرضا لإصابات بليغة في الرأس وبالكشف عليهما من قبل فرقة الهلال الاحمر تبين أن الاول قد فارق الحياة والثاني مصاب بكسر ونزيف في الجمجمة، تم نقله للمستشفى وهو في حالة حرجة، وفي وقت لاحق تبلغ المركز نفسه عن وصول مقيم يمني الجنسية لأحد المستشفيات القريبة في حالة حرجة نتيجة إصابته بعدة ضربات في الرأس. وبيَن أنه ولأهمية البلاغات فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة المنطقة كافة الإجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة وسرعة ضبط مرتكبها، ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات تم تحديد الاشتباه في أربعة أشخاص اثيوبيي الجنسية في العقد الثالث من العمر بعد توافر معلومات تشير لتورطهم في ارتكاب الجريمتين، وبضبطهم وسماع اقوالهم المبدئية اقروا بمباغتة المجني عليهم وضربهم على رؤوسهم بعتلة حديدية بهدف السرقة، وتم التحفظ على المتهمين وأداة الجريمة وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.