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وزيـر الثقافة والإعـلام يـزور فـرع الـوزارة بالمنطقة الشرقية ومجمع التلفزيون بالدمام

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زار وزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي فرع وزارة الثقافة والإعلام في المنطقة الشرقية، حيث كان في استقباله مدير فرع الوزارة ماجد بن محمد البابطين.

والتقى الوزير خلال الزيارة برؤساء الإدارات والأقسام وموظفي الفرع، واطلع على سير العمل في الفرع، كما أطلعهم على البرامج والأنظمة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، إضافة إلى المشروعات والمبادرات وخطط التطوير التي تقوم بها الوزارة.

بعد ذلك زار وزير الثقافة والإعلام مجمع تلفزيون الدمام حيث كان في استقباله مدير تلفزيون الدمام حمد العساف.

وقام بجولة على أقسام التلفزيون وشاهد المتحف المصغر بمدخل تلفزيون الدمام الذي يعرض عددًا من الكاميرات والتجهيزات الصوتية وأجهزة المونتاج التي كانت تستخدم سابقًا في تغطية المناسبات والاحتفالات الوطنية والمناسبات الأخرى وشاهد الأجهزة والمعدات المتطورة التي تم تجهيز المجمع بها.

كما شملت جولة وزير الثقافة والإعلام قسم التشغيل في تلفزيون الدمام والمختص بعمل الفيديو والمونتاج وحقن المواد الإعلامية الخاصة بالمناسبات التي تتم تغطيتها وإرسالها إلى المحطة الرئيسة في الرياض لتستفيد منها جميع القنوات .

واجتمع الوزير بموظفي التلفزيون واطلع على سير العمل، وتحدث معهم عن المشروعات والمبادرات وخطط التطوير التي تقوم بها الوزارة.

كما اطلع الوزير على سير مشروعات وزارة الثقافة والإعلام والهيئات في المنطقة.

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د. الطريفي مكرماً أحد الموظفين في الشرقية

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د. الطريفي في حديثه مع رؤساء الإدارات والأقسام وموظفي فرع الوزارة بالشرقية

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الوزير يتوسط منسوبي مجمع التلفزيون بالدمام

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