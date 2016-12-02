فيصل بن بندر: الشباب أساس البناء والتنمية وقيادتنا تنظر لهم بنظرة اعتزاز

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة ورئيس لجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية على أهمية مساهمة الشباب في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم وتمكينهم من القيام بدور فاعل في المجتمع يسهم في دعم تطلعاتهم لتحقيق إنجازات وطنية تخدم المجتمع.

وأشاد سموه في كلمته خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية يوم أمس في مكتبه بقصر الحكم، بهذا التوجه، مؤكداً أنه يسهم في دعم تطلعات الشباب وتحقيق رؤاهم وأهدافهم المستقبلية من خلال فتح قنوات حوار وتواصل بين الشباب وأصحاب القرار في المنطقة وتفعيل مشاركة شباب المنطقة في مجال الأعمال التطوعية وتهيئة بيئة تفاعلية تسهم في دعم تطلعات الشباب وتحقيق رؤاهم.

وقال الأمير فيصل بن بندر "نحن ننظر للشباب وفقاً لمنظور قيادتنا الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، التي تنظر لشباب وشابات الوطن نظرة تقدير واحترام واعتزاز، كونهم أساس البناء والتنمية"، مؤكداً سموه أنه لا يمكن العمل بمنأى عنهم، ومؤكداً على ضرورة هذه اللجان للتواصل مع الشباب والوصول بهم إلى قرارات ورؤى واضحة المنهج تنير المسيرة وتحقق التطلعات.

لا يمكن العمل بمنأى عن الشباب للوصول بهم إلى قرارات تنير المسيرة وتحقق التطلعات

وأضاف سموه أن اللجنة الشبابية نشأت في عدة مناطق بتأييد من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وموضحاً سموه أن اللجنة في الرياض تبناها مجلس منطقة الرياض الذي ينظر للشباب والشابات نظرة تقدير بحيث يكونوا ذراعاً من أذرع المجلس التي تمده بالأفكار والرؤى الصائبة التي يصل المجلس من خلالها إلى ما يفيد الجميع، مشيراً في كلمته إلى عزم المجلس واللجنة على تهيئة بيئة نظيفة وصالحة الفكر والرأي تقدم الرؤى بشكل جيد وصالح، معتبراً سموه هذه اللجنة من أهم اللجان التي تتبع مجلس المنطقة.

وأثنى سموه على دور اللجنة التنموية النسائية بإمارة الرياض، مؤكداً أنها ستكون داعماً ومواكبة للجنة شباب المنطقة من خلال العمل والتواصل مع عضوات اللجنة الشبابية في منهج عملهم.

وأضاف أمير الرياض "نأمل تحقيق ما نصبو إليه في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله، والوصول بهذا المنهج إلى مستوى جيد، من خلال تبادل الأفكار التي تصب في مصلحة الشباب والشابات وتسهم في دفع عجلة التنمية.

سموه أكد عزم المجلس واللجنة على تهيئة بيئة نظيفة وصالحة الفكر والرأي

من جهة أخرى أكد سموه في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن هذه اللجنة سيكون لها دور كبير في أعمال مجلس المنطقة كون أعضائها الشباب والشابات يقدمون الرؤى والأفكار التي يحتاجونها، مشدداً سموه على أهمية أن تتحدث هذه الفئة عن نفسها وأن تقدم مقترحاتها واحتياجاتها لصناع القرار.

وأضاف بقولة: "الشباب ذراع مهم يجب أن لايترك ولا نتحدث باسمهم بل هم من يحدد ويقيم ويضع ما يريده وان نثق في قدرات وإمكانات ابناء وبنات الملك سلمان".

وأكد على أهمية العمل على زيادة مساهمة الشباب وتوجيه طاقاتهم لخدمة الوطن وتحقيق المصلحة العامة والتواصل مع شرائح الشباب لمعرفة توجهاتهم وآرائهم وتعزيز ثقافة الحوار والتواصل بين الشباب بكافة الوسائل.

وأشار إلى أن اللجنة تسهم في تحفيز الشباب على العطاء والانتماء والولاء وتمكين الشباب من المشاركة في بناء المجتمع والاستفادة من طاقاتهم.

وأضاف سموه أن اللجنة ستعمل على التواصل ما بين اللجنة والمراكز المتخصصة والمهتمة بفئة الشباب والعمل على تكوين لجان فرعية في المحافظات والعمل على تنمية القيم الوطنية في نفوس الشباب وتبني المبادرات الاجتماعية الهادفة وتوسعة مشاركة الشباب في الأنشطة التنموية.

واثقون من قدرات شبابنا فهم الذراع الأهم في عملية التنمية

من جانبه نوه أمين عام مجلس منطقة الرياض م. خالد بن عبدالله الربيعة في تصريح خاص لـ"الرياض" بالدعم اللا محدود الذي يجده مجلس المنطقة وأمانته العامة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، مؤكداً أن سموه حريص على مشاركة الشباب والشابات في طرح رؤاهم، وضرورة فتح قنوات التواصل بينهم وأصحاب القرار في المنطقة.

وبين الربيعة أن اللجنة تعنى بالشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15-30 عاماً والذين يشكلون 30% من سكان مدينة الرياض، مشيراً إلى أن عدد الفئة التي تعنيها هذه اللجنة تصل إلى مليون وثلاثمائة ألف شاب وشابة من السعوديين فقط في مدينة الرياض وفق الإحصائيات الأخيرة.

الربيعة لـ«الرياض»: اللجنة تعنُى بمليون وثلاث مئة شاب وشابة في مدينة الرياض

وأضاف الربيعة أن اللجنة اكتسبت أهميتها من حجم المعنيين بها، متأملاً زيادة مساهمة الشباب في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم وتمكينهم من القيام بدور فاعل في المجتمع، مشيراً إلى ان اللجنة بأعضائها وشركائها الفاعلين من المختصين سيقومون بتقديم الدراسات المتخصصة لتحقيق ما يصبوا إليه الشباب بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأن اللجنة ستكون حاضنة أفكار لجزء من مهام وأعمال مجلس المنطقة، وموضحاً في الوقت ذاته أن اللجنة ستتواصل مع كافة شرائح الشباب لرصد احتياجاتهم واهتماماتهم، وكذلك تشجيع الشباب المبدع والموهوب لتحقيق الإنجازات الوطنية التي تخدم المجتمع.

سموه ملقياً كلمته

.. ويتوسط أعضاء اللجنة من الشباب

أمير الرياض والدكتور البدران والدكتور الجاسر وعضوات اللجنة

سموه متحدثاً للصحفيين

أعضاء اللجنة خلال الاجتماع

الاجتماع ناقش تطلعات الشباب

حضور لعضوات اللجنة الشبابية (عدسة/ صالح الجميعة)