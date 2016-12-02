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المملكة تدعو لإنصاف الشعب الفلسطيني وردع إسرائيل

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دعت المملكة أمس المجتمع الدولي لإنصاف الشعب الفلسطيني وردع إسرائيل عن سياساتها التعسفية.

جاء ذلك في كلمة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وألقتها السكرتير الأول في الوفد عبير دانش.

وجددت المملكة التأكيد على الاستمرار في الدعم غير المنقطع للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق والعمل على تمكينه من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.

وقالت دانش: "إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ما هو إلا تذكير لنا جميعا بمأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني الذي طال أمده".

وتابعت "على الرغم من أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط ورغم العديد من المبادرات التي طرحت ومنها مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة منذ حوالي خمسة عشر عاماً، إلا أن الشعب الفلسطيني مازال محروماً من حقه في العيش بكرامة ونيل حريته وحقه في تقرير المصير، وها نحن نشهد استمرار إسرائيل في تجاوز القوانين الدولية وسياساتها غير المشروعة ومنها التوغل في الاستيطان واستمرار بناء المستوطنات وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة ووضع العقبات أمام جهود السلام".

وأضافت "ومن هذا المنطلق، تدعو بلادي المجتمع الدولي لإحقاق الحق وإنصاف الشعب الفلسطيني وردع إسرائيل عن سياساتها التعسفية المناقضة لإرادة المجتمع الدولي وكل الجهود المبذولة لإنجاح عملية المفاوضات".

وشددت على تأكيد المملكة التزامها بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي، وقالت: "إن عملية السلام لا تتحقق إلا بانسحاب شامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وإنهاء المأساة التي طال أمدها في فلسطين".

وأشارت في ختام الكلمة إلى تأييد المملكة لجميع الجهود التي تقوم بها السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، وتأكيد استمرار عمل المملكة مع المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والحفاظ على هويته العربية الإسلامية.

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