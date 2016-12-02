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100 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعى لتمويل شراء ورش مدينة الأثاث بدمياط

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100 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعى لتمويل شراء ورش مدينة الأثاث بدمياط 100 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعى لتمويل شراء ورش مدينة الأثاث بدمياط

>دمياط –معتز الشربينى

قال إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط فى بيان صحفى الخميس، إن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، قرر منح قروض ائتمانية بقيمة 100 مليون جنيه من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم مدينة دمياط للأثاث، حيث ستكون هذه القروض لتمويل شراء الورش والمصانع بالمدينة، وكذلك المعدات اللازمة لهم.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ دمياط لمعرض "صنع فى دمياط"، الذى أقيم بمقر الصندوق الاجتماعى بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور نيفين جامع الأمين العام الصندوق الاجتماعى والنائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وأضاف المحافظ أن هذا المعرض يأتى ضمن المحاولات، التى تبذلها المحافظة لتسويق الأثاث الدمياطى المشهور بسمعته العالمية وفتح أسواق جديدة لصغار صناع الأثاث حيث يعتبر هذا المعرض هو المعرض الرابع خلال هذا العام وسبقه معرضى سوهاج والمنيا وكان الثالث بنفس المكان، وأشار إلى أن هناك معرض خامس سيقام خلال الشهر الجارى حيث يبدأ من يوم 20 ديسمبر وحتى 5 يناير المقبل بأرض المعارض بالقاهرة.


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