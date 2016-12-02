النجدة تستعين بونش لإخراج سيارة علقت ببالوعة بالمحلة

الغربية اسلام الخياط

علقت سيارة ملاكى فى إحدى البالوعات الكائنة أمام مساكن المستعمرة التابعة لحى ثان المحلة الكبرى مساء اليوم الخميس، وسط تقاعس مسئولى مجلس المدينة فى تغطية البالعوعات المفتوحة.

وقال أهالى بالمنطقة أنهم تفاجئوا بسقوط سيارة ملاكى بإحدى بالوعات الكائنة بدون غطاء فتجمع عشرات الأهالى لمحاولة رفع السياره ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك وقاموا بالاتصال بشرطة النجدة وتم الدفع بونش لرفع السيارة.

وناشد الأهالى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بتوجيه تعليماته لرئيس المدينة بغلق هذه البالوعات منعا لتساقط احد بداخلها، حيث أنهم تقدموا بعشرات الشكاوى بمجلس مدينه المحلة ولم يتحرك احد من المسئولين، وانهم قامو بغطاء البالوعة باطارات كوتشوك خوفا على المارة .

عجلة السيارة سقطت داخل البلوعة المفتوحة