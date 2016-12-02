أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

النجدة تستعين بونش لإخراج سيارة علقت ببالوعة بالمحلة

Google+ Print
النجدة تستعين بونش لإخراج سيارة علقت ببالوعة بالمحلة النجدة تستعين بونش لإخراج سيارة علقت ببالوعة بالمحلة

>الغربية اسلام الخياط

علقت سيارة ملاكى فى إحدى البالوعات الكائنة أمام مساكن المستعمرة التابعة لحى ثان المحلة الكبرى مساء اليوم الخميس، وسط  تقاعس مسئولى مجلس المدينة فى تغطية البالعوعات المفتوحة.

 

وقال أهالى بالمنطقة أنهم تفاجئوا بسقوط سيارة ملاكى  بإحدى بالوعات الكائنة بدون غطاء فتجمع عشرات الأهالى لمحاولة رفع السياره ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك وقاموا بالاتصال بشرطة النجدة  وتم الدفع  بونش لرفع السيارة.

 

وناشد الأهالى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بتوجيه تعليماته لرئيس المدينة بغلق هذه البالوعات منعا لتساقط احد بداخلها، حيث أنهم تقدموا بعشرات الشكاوى بمجلس مدينه المحلة ولم يتحرك احد من المسئولين، وانهم قامو بغطاء البالوعة باطارات كوتشوك خوفا على المارة .

عجلة السيارة  سقطت داخل البلوعة المفتوحة

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365