محمد بن زايد: الإمارات تعمل باستمرار عـلى تعــزيز عـلاقاتها التاريخيـة مع مصر

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، العلاقات الأخوية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في أبوظبي، الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات تستغرق يومين يشارك خلالها في احتفالات الدولة باليوم الوطني 45.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تعزيز علاقاتها التاريخية مع جمهورية مصر التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفق مبادئ راسخة من الأخوة والتعاون والتنسيق حول مجمل القضايا الثنائية والعربية، مشيراً سموه إلى حيوية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وعلى أهمية الاستمرار في تعزيزها على جميع المستويات، متمنياً للشعب المصري دوام الاستقرار ومزيداً من التقدم والتطور.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس المصري والوفد المرافق له، مشيراً سموه إلى أن هذه الزيارة تعزز وتوطد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأعرب سموه عن سعادته ودولة الإمارات تحتفل بيومها الوطني الـ 45 بزيارة الأشقاء وعلى رأسهم الرئيس المصري مما يجسد عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

روابط أخوة

من جانبه أعرب الرئيس المصري عن تحياته وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان واعتزازه بما يربط مصر والإمارات من روابط أخوة وتعاون وثيقة.

كما أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، موجهاً خالص تهانيه لقيادة وشعب دولة الإمارات الشقيقة بمناسبة العيد الوطني الخامس والأربعين.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الأخوي بين البلدين في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية المهمة في ظل الحرص المشترك لتعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وأشاد في هذا الإطار بما حققته دولة الإمارات من تقدم على مدار السنوات الماضية، لافتاً إلى أنها أصبحت تمثل نموذجاً يحتذي به لكافة الدول العربية في تحقيق التنمية الشاملة، ومتمنياً لحكومة وشعب الإمارات مزيداً من التقدم والتطور والازدهار.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره للدور البناء الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القضايا العربية وخاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية.

وأشار إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات على مختلف الأصعدة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التكاتف العربي بما يُمكن الأمة العربية من مواجهة التحديات القائمة.

وتناول اللقاء مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان في ختام مباحثاتهما أهمية بناء استراتيجية عربية تضمن مواجهة التحديات وتضافر الجهود والتنسيق والتي من شأنها أن تحفظ أمن واستقرار المنطقة.

حضور

حضر اللقاء معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس جهاز أمن الدولة وذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين وجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ووائل السيد محمد جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة.

زيارة رسمية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى البلاد أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين يحضر خلالها احتفال الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ45.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأجريت للرئيس المصري مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

بعدها صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة في حين صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين للرئيس المصري.