خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون تهاني رؤساء وملوك العالم باليوم الوطني

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ45 للدولة من رؤساء وملوك وقادة الدول الصديقة.

كما هنأ قادة ورؤساءُ الدول، في برقيات مماثلة، صاحبَ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحبَ السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

فقد تلقى صاحب السمو رئيس الدولة تهاني كل من الملك المعتصم بالله محب الدين توانكو الحاج عبد الحليم معظم شاه ملك ماليزيا، والملك كارل غوستاف السادس عشر ملك مملكة السويد، وإمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، ومحمد عبد الحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، وإلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، ومايكل هيغينز رئيس إيرلندا، وأنجي دودا رئيس جمهورية بولندا، وأليكساندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروس، والرئيس بروكوبيوس ف. بافلوبولوس رئيس الجمهورية اليونانية، ومارينو ريكاردي وفابيو بيراردي حاكمي جمهورية سان مارينو، إضافة إلى برقيات تهنئة من كل من الرئيس الدكتور إرنست باي كوروما رئيس جمهورية سيراليون، وعلي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون، والدكتور مولاتو تشومي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، ومايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية، والفريق أول بيتر كوسجروف الحاكم العام لكمنولث أستراليا الصديقة، والدكتورة دوريس بوريس بالنيابة عن رؤساء المجلس الوطني الاتحادي النمساوي والقائمة بالأعمال بالنيابة عن الرئيس الفيدرالي لجمهورية النمسا الصديقة.

تهنئة

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقيات تهنئة من كل من إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة، وأليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس، وعلي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون، وكل من بينالي يلديرم رئيس وزراء الجمهورية التركية، وأندري كوبياكوف رئيس وزراء جمهورية بيلاروس، وبياتا شدوا رئيسة مجلس الوزراء لجمهورية، بولندا وداتشيان تشولوش رئيس وزراء رومانيا، وشيخة حسينة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، ورانيل فيكراماسينغي عضو البرلمان ورئيس مجلس الوزراء لجمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة من كل من إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وأليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس، وعلي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون، وفضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

مفتي مصر يهنئ

إلى ذلك، هنَّأ فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ45 لدولة الإمارات.

وأشاد علام، في بيان له أمس، بما حققته دولة الإمارات من تقدم ملموس على المستويات كافة، مثمناً دورها الإيجابي تجاه أشقائها في المنطقة، وما تقوم به من دور ملحوظ في القضاء على جذور الإرهاب وتقويض أركانه.

وأعرب عن تمنياته للدولة بتحقيق مزيد من التقدم والرخاء، داعياً الله تعالى أن تنعم الإمارات بالأمن والأمان تحت القيادة الرشيدة.

مناسبة

وبعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة اليوم الوطني.

وأعرب سموه عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة التي شكلت لحظة فارقة في تاريخ الدولة، جسّدت الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس رومانيا بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس كلاوس يوهانيس رئيس رومانيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس كلاوس يوهانيس. أبوظبي - وام