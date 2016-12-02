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مصدر أمنى:لا توجد إشتباكات بين عائلات بأبو تشت..وإنقطاع الكهرباء سببه عطل

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مصدر أمنى:لا توجد إشتباكات بين عائلات بأبو تشت..وإنقطاع الكهرباء سببه عطل مصدر أمنى:لا توجد إشتباكات بين عائلات بأبو تشت..وإنقطاع الكهرباء سببه عطل

>قنا - وائل محمد

قال مصدر أمني أنه لايوجد إشتباكات بقرية الحسنات التابعة لمركز أبوتشت بين العائلات وأن سبب إنقطاع الكهرباء هو وجود عطل بأحد محولات الكهرباء وجاري إصلاحة.

وأضاف المصدر أن أحد المحولات الكهربائيه تعرض لعطل فني نتيجة تعرضه لطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين منذ يومين، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة من قبل مجلس مدينة أبوتشت، وأنه تم إصلاح العطل في نفس اليوم.

وأكد المصدر، أنه لايوجد إشتباكات بين العائلات بقرية أبوتشت، وأن عملية إصلاح العطل الفني الذي تسبب في إنقطاع الكهرباء يتم العمل فيه لإعادة التيار الكهربائي مرة أخري.


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