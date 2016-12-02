4 تحديات تنتظر محمد حلمى مع الزمالك

كتب أحمد سمير

منصب المدير الفني لأي فريق يتطلب عدة خصائص فنية وإدارية في قدرات الشخص الذي يتولاه ، لكي يستطيع أن يؤدي الوظائف المطلوبة منه بشكل نموذجي وأهمها القيادة والسيطرة علي اللاعبين ، و إدارة المباريات في الملعب ، وتخطيط وتنظيم كل شؤون الفريق ، وخاصة الأندية الكبرى التى تسعى دائماً لإحراز البطولات ، والتي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة .

وفي التقرير التالي نسلط الضوء علي أهم التحديات و المهمات ، التي تنتظر محمد حلمي في ولايته الجديدة ، بعد تعيينه رسمياً في منصب المدير الفني لنادي الزمالك .

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لأداء الجماعي للفريق

الزمالك يمتلك وفرة من اللاعبين الجيدين أصحاب المهارة في أغلبية مراكز المستطيل الأخضر، ويضم بين صفوفه عددا جيدا من الدوليين في صفوف منتخب مصر، ولكن عاني الفريق خلال الفترة السابقة من فردية الأداء في كثير من المباريات .

وبالتالي واحدة من أهم التحديات التي ستواجه محمد حلمي خلال المرحلة المقبلة ، هي كيفية توظيف قدرات لاعبي الزمالك في أداء أكثر جماعية ، مع الحفاظ علي الانضباط التكتيكي للفريق .

سياسة " التدوير " فى حراسة المرمى

الزمالك بدأ تطبيق سياسة الدور، بالمشاركة بالتناوب في لقاءين متتاليين لكل حارس من حراس الفريق وهما أحمد الشناوي وجنش، خلال المباريات السابقة في فترة قيادة مؤمن سليمان للفريق ، وظهر خلالها كلا الحارسين بمستوى فني جيد ، ثم عاد الزمالك تحت قيادة محمد صلاح للاعتماد علي سياسة الحارس الأساسي في المباراة السابقة أمام وادي دجلة بمشاركة الشناوي للمرة الثالثة علي التوالي ، مما أدى لغضب جنش وخروجه من معسكر الفريق ، وينتظر الجميع كيف يواجه حلمي هذا التحدي داخل صفوف الفريق ،والسياسة التى سيتم تطبيقها في مركز حراسة المرمي .

أزمات بعض اللاعبين

بعيداً عن الشناوي وجنش ، الزمالك عاش خلال الفترة السابقة أزمات لبعض اللاعبين ، مثل أزمة أحمد توفيق مع إدارة النادي ، و أزمة مطالبة مصطفي فتحي المستمرة بالسماح له بخوض تجربة الاحتراف في أوروبا ، و بعض التصريحات التي خرجت من الإدارة بالموافقة علي احتراف اسلام جمال في السودان ، إضافة لطرح فكرة عودة محمود كهربا مرة أخري للزمالك في يناير في حالة طلب اتحاد جدة السعودى عدم استكمال عقد الإعارة ، وهو اللاعب نفسه الذي رحل عن الفريق في فترة ولاية محمد حلمي السابقة .

إرضاء إدارة وجماهير الزمالك بمستوي الفريق

الزمالك نادي كبير، وجماهيره وإدارته دائما تبحث عن المعادلة الصعبة لأي مدير فني ، وهي تحقيق الفوز مع تقديم أداء فني ممتع يرضي كل عشاق مدرسة الفن والهندسة ، اللقب ألذي اشتهر به النادي علي مر التاريخ ، فهل ينجح حلمي في التعامل مع هذه التحديات وهو ما سيتم الإجابة عنه خلال الأيام المقبلة.