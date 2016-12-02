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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 2-12-2016

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 2-12-2016 حظك اليوم برج الحمل الجمعة 2-12-2016

>كتبت : رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الحمل لليوم الجمعة 2 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة ، الشق العاطفى مهدد إذ تظهر الخلافات القوية التى ستعمل على عرقلة العلاقة مع شريكك، من جهة أخرى من المتوقع أن تواجه عددا من الضغوط الاجتماعية .

 

الصعيد المهنى

 

لمواليد هذا البرج عليك أن تفكر جيدا قبل اتخاذ أى خطوة ، فعلماء الفلك يؤكدون خطر وقوعك فريسة للاحتيال، فاليوم ليس مناسبا تماما للبدء فى أى استثمار كبير، فلا تثق فى أى شخص فيما يخص الأمور المالية اليوم .

 

الصعيد العاطفى

 

هذه الفترة سوف تظهر الخلافات القوية والتى ستعمل على عرقلة العلاقة بشكل كبير و تضيع الانسجام مع شريكك، لا تترك الأمور كما هى فعليك أن تسعى لحل هذه الأزمة و إلا ستزداد تعقيدا و توترا .

 

اعلم أن ضغوط الحياة هى السبب الرئيسى فى ظهور المشاكل بينكما و إذا أظهرت مدى تحملك للمسئولية تخطيت الأزمة تماما .

 

الصعيد الصحى لمواليد برج الحمل

 

علماء الفلك يتوقعون أن تواجه عددا من الضغوط الاجتماعية جعلتك تشعر بالضغط النفسى الشديد ، وهذا سيترك حتما تأثيرا على صحتك، ومن أجل الخروج من هذه الأزمة عليك أن تلجأ للاسترخاء لوقت طويل .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

 

يتوقع علماء الفلك أن فرصتك هذه الأيام هى التخطيط لإحدى السفريات مع أسرتك من أجل كسر حاجز الروتين اليومى.


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مصر 365

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