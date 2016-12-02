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حظك اليوم الجمعة برج الحوت الجمعو 2/12/2016

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حظك اليوم الجمعة برج الحوت الجمعو 2/12/2016 حظك اليوم الجمعة برج الحوت الجمعو 2/12/2016

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، الحوت من أكثر الأبراج صعبة التفاهم، لكنه على قدر كبير من تحمل المسئولية، طموحه لا يستسلم لضغوط الحياة بسهولة.

 

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

 

احتفظ بتوازناتك القديمة، فبعض الأمور الطارئة التى تحدث فى العمل خلال هذه الفترة قد ينتج عنها الكثير من المشكلات غير المتوقعة، ولكن عليك الصبر والتحمل، والاستماع إلى نصائح المقربين.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

 

على الرغم من أن هناك الكثير من الأزمات العاطفية التى وقعت بينك وبين شريك الحياة، إلا أنك ستكون قادرا على حل الأمور بسهولة ويسر دون مزيد من الخلافات.

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

 

أوضاعك الصحية غير مستقرة إلى حد كبير، ربما من الممكن أن تحدث بعض التغيرات على مستوى حياتك المهنية والتى ستؤثر عليك صحيًا بشكل سىء.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

 

يتوقع علماء الفلك أن هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لك فى الفترة المقبلة، تحديدًا على مستوى الأسرة والأصدقاء.


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مصر 365

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