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حظك اليوم الجمعة برج الميزان 2/12/2016

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حظك اليوم الجمعة برج الميزان 2/12/2016 حظك اليوم الجمعة برج الميزان 2/12/2016

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نقدم لمولود برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، الميزان من أكثر الأبراج التى يتردد أصحابها فى اتخاذ القرارات الخاصة بالحياة الشخصية وكذلك العمل.

 

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني:

 

حياتك المهنية تحتاج إلى بعض الترتيب والاهتمام، كما أن اليوم ستكون هناك الكثير من الأمور العالقة خلال هذا اليوم، من أهمها لقاء مع مديرك فى العمل سينتج عنه قرارات جيدة.

 

برج الميزان على الصعيد العاطفي:

 

على الرغم من أن الحبيب فى حاجة إليك، إلا أنك مازلت غير قادر على إسعاده بسبب بعض الأمور الطارئة التى ستحدث لك على مستوى العمل ولكن عليك أن تعرف أن كل هذه الأمور العالقة ستحل ومن ثم تحل مشاكلك معه.

 

برج الميزان على الصعيد الصحي:

 

اتبع نظاما صحيا، والحرص على ممارسة التمارين الرياضية من أفضل الأمور التى تساعدك على استعادة رشاقتك والحفاظ على حياتك بشكل أفضل.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

 

يتوقع علماء الفلك أن هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لك فى الفترة المقبلة، تحديدًا على مستوى الأسرة والأصدقاء.


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مصر 365

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