برج العقرب حظك اليوم الجمعة 2/12/2016

يمكن أن نطلق عليه الصندوق الأسود الذى يحتوى على الحقيقة الكاملة دون أن يفصح عنها، وروح هادئة ومشاعر دافئة تستتر وراء هذا ، نقدم له اليوم حظك على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب على الصعيد المهنى..

تأتيك فرصة للذهاب للعمل فى الخارج، وتتلقى اتصالاً هاتفياً يفتح لك عددا من المجالات فى التفكير، وتستعد إلى تغيير مسار حياتك الوظيفى، وعليك ألا تترك هذه الفرصة دون أن تستغلها.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

تفضل دائماً أن يدللك شريك حياتك، ويتعامل معك كطفله الصغير الذى يمنحه حبه واهتمامه، لكن عليك أن تدرك أن هذه المطالب لن تتوفر دائماً، فهناك ظروف تفرض عليك التأقلم على الوضع دون أن تغضب من شريك حياتك.

على الصعيد الصحى ..

لديك رغبة شديدة فى تغيير شكل وخسارة وزنك للحفاظ على صحتك وصحة أبنائك الذين يعتبروك قدوة لهمن وتلتزم الفترة القادمة بنظام غذائى قاس يغير من شكل حياتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يبدأ يومه بشكل إيجابى، ويحصد خلاله عددا من النجاحات على مستوى العمل، لكن سرعان ما يتغير إلى جانب سلبى بسبب مشاكله مع شريك حياته.