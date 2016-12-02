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حظك اليوم الجمعة برج الثور 2/12/2016

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حظك اليوم الجمعة برج الثور 2/12/2016 حظك اليوم الجمعة برج الثور 2/12/2016

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نقدم لمولود برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، الثور من أكثر الأبراج صعبة التفاهم، لكنه على قدر كبير من تحمل المسئولية، طموح لا يستسلم لضغوط الحياة بسهولة.

 

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني:

 

حياتك المهنية تمر بكثير من الأزمات المتتالية، عليك أن تحافظ على هدوءك فى التعامل مع هذه الأمور التى من شأنها أن تؤثر على حياتك المهنية، كما أنه من المتوقع تحصل على مكافأة مالية فى القريب العاجل.

 

برج الثور على الصعيد العاطفي:

 

حياتك العاطفية تحتاج إلى بعض الاهتمام بشريك الحياة، تحدثا فيه سويا عن بعض الأمور المستقبلية التى من شأنها أن تؤثر على العلاقة العاطفية.

 

برج الثور على الصعيد الصحي:

 

مع برودة الأجواء ربما تصاب بنزلة برد خصوصًا أن المنطقة التى تعيش بها درجات الحرارة فيها منحفضة بدرجة كبيرة، فستتعرض حياتك للخطر.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

 

من المتوقع أن تمر ببعض الأزمات خلال الفترة المقبلة، خصوصًا على مستوى العائلة والأسرة وكذلك فيما يتعلق بحياتك المهنية.


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مصر 365

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