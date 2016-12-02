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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 2/12/2016

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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 2/12/2016 حظك اليوم برج الأسد الجمعة 2/12/2016

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يعد برج الأسد أحد الأبراج النارية التى تتسم بالحماس والعصبية بعض الشىء إلا أنه رومانسى وكريم ولديه شجاعة كبيرة تشبه الأسد، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج الأسد، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

 

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى :

 

حاول أن تتعامل بسلاسة مع الآخرين ، وفى مكان العمل، وسيتم اعتبار وجهة نظرك ضد مصلحة المنظمة، لذلك  تراجعك بعض الشىء يجعل الآخرين يحصلون على نتائج عكسية، وركز على التنمية الشخصية الخاصة بك بمختلف نواحى الحياة فى الوقت نفسه.

 

الأسد على الصعيد العاطفى :

 

تسير إلى أن تكون عدوانياً إلى حد ما فى الحب، ولذلك عليك الخروج من ذلك الطريق للتمتع بعلاقة مرضية، ومع ذلك شريكك سوف يتمسك بك وعليك الاستفادة من تلك الفرصة.

 

الأسد على الصعيد الصحى :

 

الآن حان الوقت للحصول على العودة للمسار الصحيح، ولا تجهد نفسك لأن هذا سوف يؤثر تأثيراً خطيراً على صحتك، ويمكنك قضاء 30 دقيقة فى صالة الألعاب الرياضية للحفاظ على صحتك.

 

توقعات علماء الفلك :

 

اغتنم الفرصة لتتعلم من أحد زملائك فى العمل وهذا سوف يساعدك على أن تكون قادراً على اتخاذ نظرة ثاقبة تجاه الآخرين، وحاول أن تكون متطوعاً لوضع خطط لرحلات عائلية إذا كنت تريد أن تذهب إلى مكان ما.


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مصر 365

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