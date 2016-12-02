حظك اليوم برج السرطان الجمعة 2/12/2016

يعد برج السرطان من الأبراج المائية التى تتسم بالذكاء كما لديهم حاسة سادسة قوية، ونقدم لمواليد برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى .

السرطان على الصعيد المهنى :

اليوم سيكون مملا بعض الشىء فى العمل، كن دقيقاً فى استكمال الأوراق الخاصة بك وكذلك جميع المتطلبات الرسمية.

السرطان على الصعيد العاطفى :

من المحتمل أن تطغى عليك عدد من المشاعر المتناقضة الآن، وفى الواقع قد يكون من الصعب أن تشعر بأجواء عاطفية ورومانسية، فتشعر بتيار المعارضة الذى يرفض مسألة ارتباطك، فليس هذا هو أفضل وقت لاتخاذ أى خطوة بالغة الأهمية فى حياتك العاطفية.

السرطان على الصعيد الصحى :

قد تكون مجنوناً اليوم، فبعد دورة تدريب صارمة دلل نفسك مع كعكة الشوكولاتة، وتستهلك أشياء تحتوى على سعرات حرارية عالية بكثير عن كعكة الشوكولاتة، ولن تحافظ على النظام الغذائى الذى اقترحه المدربون فى الصالة الرياضية.

توقعات علماء الفلك :

دع القلق فيمكنك إعطاء شكل لأفكارك كما ستحصل على فرصة للقيام بالعمل الذى ترغب القيام به فى نهاية اليوم، لديك ميل نحو العمل الجاد وسوف تتمتع بحرية جنباً إلى جنب مع المسؤوليات التى عليك.