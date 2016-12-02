"الإصلاح الزراعى" يطالب الوزراء بـ3.5 مليار جنيه مديونيات حكومية

كتب عز النوبى

كشف تقرير للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، عن وجود مديونيات للهيئة تصل إلى 3 مليارات و565 مليون جنيها، لدى المصالح الحكومية، وأنه تم مخاطبة مجلس الوزراء لسداد تلك المديونيات لصالح الهيئة، بعد تشكيل لجنة من الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل تلك المستحقات أو التفاوض عليها مقابل تقنين الأوضاع.

وأشار التقرير إلى أنه تم تقدير الأراضى المملوكة للهيئة، وأراضى طرح النهر بمبلغ مليار و790 مليون جنيها، من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بالهيئة، وأنه جارى التحصيل من قبل الهيئة بعد موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مضيفا أن إيرادات الهيئة الموردة للخزانة العامة بلغت بعد الحصر نحو 162 مليون جنيه عام 2015ـ 2016.

وأشار تقرير آخر إلى أن الهيئة تمتلك 225 مشروعا إنتاجيا من خلال تعاونيات الإصلاح الزراعى، فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة وإنتاج العسل الأبيض وبيض المائدة، للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى ومجابهة أسعار السلع الغذائية، يتم طرح منتجاتها بالأسواق طوال العام، إلى جانب 5 مشروعات منتجة أخرى تتبع الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، مشيرا إلى أن بين مشروعات الهيئة 7 مشروعات لإنتاج بيض المائدة يصل إنتاجها السنوى إلى 200 مليون بيضة، و17 مشروعا لدجاج التثمين يصل إنتاجها إلى 2.8 مليون دجاجة سنويا، بالإضافة إلى وجود 120 مشروعا لعسل النحل بإنتاج 57 طن عسل سنويا، و71 مشروعا اللحوم الحمراء بإنتاج 6881 رأس، بالإضافة إلى وجود 10 مشروعات أغنام مسمنة بإنتاج 800 رأس سنويا.

وأكد مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المشروعات التى تتبع الجمعية هى "مشروع 6 أكتوبر لإنتاج البيض" بأنشاص بالشرقية، برأس مال 5 ملايين جنيها، وبطاقة إنتاجية تبلغ 300.000 دجاجة بياض، و130.000 تربية، بالإضافة إلى "مشروع 25 ديسمبر لإنتاج البيض" بكمشيش المنوفية، برأس مال مليونى جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 81.000 دجاجة بياض و30.000 تربية.

وتابع رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، أن هناك عدد من مشروع "تسمين العجول" بكفور الرمل بالمنوفية برأس مال يبلغ مليونى جنيها، وطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 رأس على دورتين، القيمة التقديرية للمشروع 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى ملكية "مشروع تصنيع الأعلاف" بأنشاص بالشرقية، برأس مال المشروع مليون جنيه، وبإنتاج مستهدف يبلغ 15000 طن، وبطاقة 8 أطنان فى الساعة، وتصل القيمة التقديرية للمشروع 5 ملايين جنيها، بالإضافة إلى مشروع إنتاج أطباق الكرتون برأس مال 5 ملايين جنيه، وبطاقة إنتاجية 3000 طبق فى الساعة.