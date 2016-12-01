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ملخص مباراة المقاولون والإسماعيلى اليوم الخميس 1 / 12 / 2016

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ملخص مباراة المقاولون والإسماعيلى اليوم الخميس 1 / 12 / 2016 ملخص مباراة المقاولون والإسماعيلى اليوم الخميس 1 / 12 / 2016

>كتب سليمان النقر

تعادل الإسماعيلى مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس علي استاد المقاولون العرب في ختام منافسات الأسبوع الـ12 لمسابقة الدورى العام، أحرز الأهداف محمد أبو المجد "بوشا" ومحمود متولى للدراويش ومحمد فضل وأحمد على للذئاب.

بهذه النتيجة ارتفع الإسماعيلى للنقطة 15 في المركز العاشر وتبعه المقاولون في المركزو الحادي عشر بـ14 نقطة.

أحرز بوشا هدف التقدم للإسماعيلى في الدقيقة الرابعة بعدما استلم تمريرة متقنة من باهر المحمدى وسددها على يسار أحمد العربى حارس المقاولون.

ونجح المقاولون في إدراك التعادل في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء بعدما الذي تابع تسديدة محمد فاروق وأهداها في مرمى محمد عواد الخالي.

وشهدت الدقيقة 31 خروج حسنى عبد ربه قائد الإسماعيلى متأثرا بالإصابة ونزل بدلا منه عمر الوحش.

وأحرز محمود متولى هدف التقدم للدراويش في الدقيقة 40 بعد استلامه عرضية متقنة من عمر الوحش واستمرت النتيجة بتقدم الإسماعيلى حتى نهاية الشوط الأول.

وأهدر وليد عطية مهاجم الإسماعيلى فرصة تعزيز تقدم فريقه في الدقيقة 50 من عمر المباراة بعدما ارتطمت بالكرة بالعارضة وعادت إلى يد أحمد العربى حارس المقاولون.

وأحرز أحمد علي مهاجم المقاولون العرب هدف التعادل لفريقه في شباك الإسماعيلى في الدقيقة 61 من عمر.

وتبادل الإسماعيلي والمقاولون الهجمات علي المرميين وكان لاعبي الفريقين أقرب لخطف ثلاث نقاط ، ولكن لم يستغلوا الفرص التي أتيحت لهم بشكل جيد حتى نهاية المباراة بالتعادل الإيجابى 2/2.

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