غدا.. وزير القوى العاملة يتحدث عن قانون العمل الجديد في «الجمعة في مصر»

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية الدكتورة ياسمين سعيد، وزير القوى العاملة محمد سعفان، غدًا الجمعة، خلال حلقة برنامجها “الجمعة في مصر”، المذاع على قناة mbc مصر، وذلك للحديث عن قانون العمل الجديد بعد انتهاء الحكومة من إعداده وعرضه على البرلمان، كما يستعرض أيضًا أبرز ما جاء بتلك القانون، بالإضافة إلى فرص العمل التي توفرها الوزارة للشباب سواء بالداخل أو في الخارج.

برنامج “الجمعة في مصر” يعرض كل جمعة، على قناة MBC مصر من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً، ويقدم كل ما يهم المواطنين من أخبار، بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة بين السياسة أو الاقتصاد أو الرياضة أو الفن.