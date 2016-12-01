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غدا.. وزير القوى العاملة يتحدث عن قانون العمل الجديد في «الجمعة في مصر»

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غدا.. وزير القوى العاملة يتحدث عن قانون العمل الجديد في «الجمعة في مصر» غدا.. وزير القوى العاملة يتحدث عن قانون العمل الجديد في «الجمعة في مصر»

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية الدكتورة ياسمين سعيد، وزير القوى العاملة محمد سعفان، غدًا الجمعة، خلال حلقة برنامجها “الجمعة في ”، المذاع على قناة mbc مصر، وذلك للحديث عن قانون العمل الجديد بعد انتهاء من إعداده وعرضه على البرلمان، كما يستعرض أيضًا أبرز ما جاء بتلك القانون، بالإضافة إلى فرص العمل التي توفرها الوزارة للشباب سواء بالداخل أو في الخارج.

برنامج “الجمعة في مصر” يعرض كل جمعة، على قناة MBC مصر من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً، ويقدم كل ما يهم المواطنين من أخبار، بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة بين السياسة أو الاقتصاد أو الرياضة أو الفن.

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