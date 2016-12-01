بالصور.. جنين يصاب بورم نادر بالقلب.. وإجراء عملية لاستئصاله من الرحم

كتبت أمنية فايد

تظل الأم 9 أشهر تنتظر أول نظرة من طفلها، وبعد انتظار طويل كشف الأطباء النقاب للأم "رايس" عن خبر سىء جعلها تشعر أنها ستفقد طفلها، إذ اكتشف الأطباء فى الأسبوع الـ24 من الحمل أن الجنين يعانى من ورم نادر بجانب القلب ينمو سريعا، والعملية الجراحية هى الحل الوحيد لإنقاذه.

روت "رايس" رحلة مرض جنينها للموقع البريطانى "ديلى ميل" إذ اضطر الأطباء لإنقاذ حياة الجنين بإجراء عملية جراحية لطفلها داخل الرحم لإزالة الورم، وهو الآن بصحة جيدة بعد مرور 3 سنوات وأربعة أشهر على العملية.

تحكى "رايس" قائلة: "اكتشف الأطباء فى الأسبوع الـ24 من الحمل أثناء الفحص الدورى الذى كنت أقوم به وقتها أن طفلى يعانى من ورم بجانب القلب وهو ما يهدد حياته، على الفور انتقلنا لمستشفى الأطفال بفيلادلفيا لاستشارة فريق قلب الأجنة للتأكد من هذا التشخيص، وأكد الأطباء فى الفريق أن طفلى يعانى من ورم نادر ينمو بشكل سريع".

وتابعت: "كانت المشكلة الأكبر هى نمو الورم السريع بجانب القلب وهو ما يسبب ضغطا خطيرا على القلب ويسبب اضطراب الدورة الدموية للجنين، وهو ما يؤدى لوفاته، واتفقوا جميعا على أن الجراحة هى الحل الوحيد لإنقاذه، وأشار الأطباء إلى أن حالة طفلها تحدث مرة واحدة من بين كل 8 حالات ولادة".

وأشارت "رايس" إلى أن من المعتاد فى الحالات المشابهة أجريت العملية فى الأسبوع الـ31 من الحمل، ولكن بسبب سرعة تكوين الورم اضطر الأطباء لإجرائها داخل الرحم فى الأسبوع الـ24، واستكملت أشهر الحمل بالمستشفى وبعد ولادته قيصرية تم وضعه فى غرفة العناية المخصصة للأطفال حتى تم شفائه وهو الآن يبلغ من العمر 3 سنوات ويتمتع بصحة جيدة.