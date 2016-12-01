عارضة الأزياء المغربية ليلى حديوي تفتتح علامة باسمها بعباية والدها !

المغرب- سيدتي نت

أطلقت عارضة الأزياء المغربية الشهيرة، ليلى حديوي، التي تقدم فقرة الموضة والأزياء ضمن برنامج تلفزيوني بالقناة المغربية الثانية، علامة للأزياء تحمل اسمها.

واختارت ليلى أن يكون السلهام (العباية) أولى تصاميمها، لأنها تعتبره من الأزياء المغربية العريقة، التي كانت خاصة بالرجال، وطوعتها عدد من المصممات لتصبح نسائية، فأصبحت تقبل عليها النساء بكثرة سواء كانت بتصميم عصري أو تقليدي، فالسلهام يناسب القفطان المغربي ويزيد من ألقه، كما أنه يناسب فساتين السهرة، أو إطلالة النهار، ولأن ليلى تنظر إلى السلهام كرمز للأناقة لأنها كانت معجبة بسلهام والدها الذي ارتدته بالمناسبة. و كانت ليلي فقدت والدها في أحداث فاجعة الحج العام الماضي .

وتتميز تشكيلة ليلى حديوي بتصاميمها المختلفة والمتفردة، إذ حرصت على تقديم موديلات خاصة بالنهار، وأخرى تناسب القفطان وفساتين السهرة، وتعاونت ليلى مع المصممة غيثة لحريشي لتنفيذ تصاميمها وأفكارها، فكانت النتيجة مبهرة على البوديوم، إذ أبانت الموديلات المعروضة عن عمل غاية في الإتقان، من خلال اختيار الأقمشة، والتطريزات، وتنوع التصاميم والألوان، فقد حرصت ليلى أن تكون موديلاتها متفردة، كي تليق بأناقة النساء في كل المناسبات.