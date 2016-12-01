دار معوّض تفتح أبواب معرضها الجديد في بيروت

بيروت - سيدتي نت

افتتحت معوّض دار المجوهرات والألماس العريقة معرضًا جديدًا لها في شارع فوش في وسط بيروت، محققةً بذلك خطوة أخرى في طريق توسّعها حول العالم.

وتتمتّع صالة العرض الجديدة بموقع استراتيجي في أفخم شوارع التسوّق في العاصمة اللبنانية، عند تقاطع شارعَي فوش وويغان. وقد صُمّمت الصالة بمفهوم الجيل الجديد الذي يقدّم مقاربة راقية للعلامة التجارية وفقًا لرؤية الشركاء المؤتمنين فراد وآلان وباسكال معوّض بعد تولّيهم دفّة القيادة والإشراف في سنة 2010.

ويتميّز المعرض الجديد بأناقة الديكور المصمّم باللونين الرمادي والذهبي الخاصين بعلامة معوّض، وعناصر التصميم المذهلة التي تتألق بالحرفية والمهنية، كما سيحصل الزوار على فرصة الاستمتاع برقيّ غرفة لكبار الشخصيات صُممت خصيصًا لاستقبال أبرز العملاء ومنحهم فرصة فريدة من نوعها لتجربة قطع منتقاة من المجوهرات الناعمة والفاخرة والساعات السويسرية.