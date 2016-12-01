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المصمم جورج حبيقة يشارك في "حفل المبتدئات"

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المصمم جورج حبيقة يشارك في "حفل المبتدئات" المصمم جورج حبيقة يشارك في "حفل المبتدئات"

الخميس 01-12-2016 14:56

بيروت - سيدتي نت

يشارك المصمم جورج حبيقة للسنة الثانية على التوالي من خلال أحد تصاميمه في "حفل المبتدئات"Bal des Debutantes الذي أقيم يوم 26 نوفمبر الجاري في فندق Peninsula Parisالعريق.
وقد تألّقت الكونتيسة البلجيكية أنجيليك دو ليمبورغ ستيروم في هذا الحفل بتصميم من الخياطة الراقية من مجموعة جورج حبيقة لخريف وشتاء 2016-2017، فاختارت الكونتسية ثوباً طويلاً يحمل توقيع جورج حبيقة لأول مشاركة لها في حفلات المجتمع الراقي، وقد تم تنفيذ هذا الثوب الزمردي اللون بقماش التول الحريري وتزيينه بخيوط حريرية ذهبية اللون بالإضافة إلى أزهار من الأورغنزا، حبّات من اللؤلؤ، والباييت، والأحجار البرّاقة.
ويكمن الهدف الأساسي لحفل المبتدئات في جمع التبرعات لمؤسستين خيريتين هما: مؤسسة Seleniفي نيويورك التي تموّل الأبحاث والعلاجات اللازمة لمساعدة الأمهات المراهقات، ومؤسسة Enfant d’Asie التي تهتم بتعليم الفتيات في منطقة جنوبي شرقي آسيا.

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