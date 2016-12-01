جان بول غوتييه وسواروفسكي يقدمان مجموعة REVERSE لشتاء 2017

عقب نجاح تعاون Atelier Swarovski مع جان بول غوتييه في تقديم مجموعة "Reverse" لربيع-صيف 2016، تُجري سواروفسكي مرة أخرى شراكة مع مصمم الأزياء لإبداع مجموعة ثانية لخريف-شتاء 2016-2017.

مجموعة "Reverse" توسع من أشكال المجموعة الأولى المبتكرة والعصرية وتحسنها بإضافة ألوان وطلاءات وتصميمات جديدة، وقد تفنن جان بول غوتييه مرة أخرى في استخدام مفهوم "النقص المثالي" من خلال العمل على قطعة "Kaputt" من كريستال سواروفسكي، حيث ستتوفر المجموعة المتميزة بأساليب حليها المتماثلة في شكلين خارجيين هما الروثينيوم الفاخر مع قطع الكريستال بلون Silver Night وشكل خارجي معدني ثاني مطلي بالروديوم مع قطع كريستال شفافة، كما تضمن تشكيلة الألوان الجليدية لقطعة كريستال "Kaputt" وتقطيعها المماثل لشكل الشهاب والشكل الخارجي لها، أن تقبع بشكل مثالي إلى جانب إلهامات النيزك والمذنب لموضوع سواروفسكي لخريف-شتاء 2016 "Crystal Galaxy".

تأتي مجموعة "Reverse" في تصميمين لخريف-شتاء 2016-2017 هما في شكل إعادة صياغة فاخرة معقدة لمجموعة جان بول الأولية لخط Atelier Swarovski وخط إضافي مصمم ليلائم الملابس اليومية ومتوفر للجمهور العريض في متاجر سواروفسكي حول العالم.