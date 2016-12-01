أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

جان بول غوتييه وسواروفسكي يقدمان مجموعة REVERSE لشتاء 2017

Google+ Print
جان بول غوتييه وسواروفسكي يقدمان مجموعة REVERSE لشتاء 2017 جان بول غوتييه وسواروفسكي يقدمان مجموعة REVERSE لشتاء 2017

الخميس 01-12-2016 20:23

عقب نجاح تعاون Atelier Swarovski مع جان بول غوتييه في تقديم مجموعة "Reverse" لربيع-صيف 2016، تُجري سواروفسكي مرة أخرى شراكة مع مصمم الأزياء لإبداع مجموعة ثانية لخريف-شتاء 2016-2017.
مجموعة "Reverse" توسع من أشكال المجموعة الأولى المبتكرة والعصرية وتحسنها بإضافة ألوان وطلاءات وتصميمات جديدة، وقد تفنن جان بول غوتييه مرة أخرى في استخدام مفهوم "النقص المثالي" من خلال العمل على قطعة "Kaputt" من كريستال سواروفسكي، حيث ستتوفر المجموعة المتميزة بأساليب حليها المتماثلة في شكلين خارجيين هما الروثينيوم الفاخر مع قطع الكريستال بلون Silver Night وشكل خارجي معدني ثاني مطلي بالروديوم مع قطع كريستال شفافة، كما تضمن تشكيلة الألوان الجليدية لقطعة كريستال "Kaputt" وتقطيعها المماثل لشكل الشهاب والشكل الخارجي لها، أن تقبع بشكل مثالي إلى جانب إلهامات النيزك والمذنب لموضوع سواروفسكي لخريف-شتاء 2016 "Crystal Galaxy".

تأتي مجموعة "Reverse" في تصميمين لخريف-شتاء 2016-2017 هما في شكل إعادة صياغة فاخرة معقدة لمجموعة جان بول الأولية لخط Atelier Swarovski وخط إضافي مصمم ليلائم الملابس اليومية ومتوفر للجمهور العريض في متاجر سواروفسكي حول العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي