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رئيس جهاز حماية المستهلك: «نقوم بدورنا على أكمل وجه في ضبط الأسعار»

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رئيس جهاز حماية المستهلك: «نقوم بدورنا على أكمل وجه في ضبط الأسعار» رئيس جهاز حماية المستهلك: «نقوم بدورنا على أكمل وجه في ضبط الأسعار»

 

رئيس جهاز حماية المستهلك

قال رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، إن الأجهزة الرقابية في تقوم بدورها على أكمل وجه، في ظل الإمكانيات المتاحة لها، مضيفًا أنّه من الظلم إلقاء اللوم على الأجهزة الرقابية في موضوع ارتفاع الأسعار.

وأضاف يعقوب خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي : “المجتمع المدني في الدول الغربية، هو من يُجبر التجار على خفض الأسعار”، متابعًا: “أهم من يَظن أنّ الأسعار في مصر ستنخفض بعد يوم واحد مُقاطعة للسلع”.

وتابع يعقوب، أن مبادرة المقاطعة، ليست مبادرة جهاز حماية المستهلك، لأن دور الجهاز يتمثل في الدور الرقابي على التجار وأصحاب المحلات.

وأوضح: “هناك انفلات في الأسعار، كما أنّ هذه الارتفاعات غير مُبررة”، مردفًا: “لدينا قوائم للتجار التي ترفع الأسعار دون وجه حق”.

 

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