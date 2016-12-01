سمية الخشاب تصور مشاهدها بـ«الحلال» منتصف يناير المقبل

تدخل الفنانة سمية الخشاب، تصوير أولي مشاهدها في مسلسل”الحلال” يوم 14 يناير المقبل، من العام الجديد.

وعقد منتج العمل مساء اليوم الخميس، إجتماع مع اسرة وفريق العمل داخل الشركة، حيث استقر علي جميع العناصر الفنية والشكل النهائي للعشرون حلقة الخاصة بأحداث المسلسل، علي أن يتم استكمال باقي الحلقات الأخيرة خلال الفترة المقبلة.

مسلسل “الحلال” بطولة سمية الخشاب ويشاركها في البطولة بيومي فؤاد ويسرا اللوزي ودينا فؤاد ، وهو من تأليف سماح الحريري، واخراج احمد شفيق، وانتاج صادق صبّاح.